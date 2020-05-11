سلوكيات وليد أزارو السبب الرئيسي وراء استبعاده من فايلر

استقر المدرب السويسري، رينيه فايلر ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على عدم عودة المهاجم المغربي وليد أزارو المعار من النادي الأهلي إلى الاتفاق السعودي.









وكشفت تقارير مغربية نشرتها صحيفة المنتخب، عن أن فايلر لن يغير رأيه في وليد ازارو وأن موقفه لن يتغير بعد انتهاء إعارة اللاعب للاتفاق السعودي.









وأضافت التقارير "موقف رينيه فايلر من وليد ازارو ليس له علاقة بالمستوى الفني للاعب مثلما صرح المدير الفني للنادي الأهلي من قبل.

















وأشارت صحيفة المنتخب المغربية إلى أن موقف فايلر يأتي من عدم ارتياح المدير الفني لتصرفات اللاعب، خاصة التي قام بها في احد مباريات النادي الأهلي عندما جلس احتياطيًا، وكان ينتظر دخوله في الشوط الثاني لمباراة طنطا في ذلك التوقيت بالدوري، إلا أن المدرب تجاهله، وهو ما أدى إلى انفعال أزارو وقام بسلوك لم يتقبله فايلر".







