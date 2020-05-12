الاتحاد الرياضي للجامعات: 10 آلاف خطوة يوميا تكفي لتقوية المناعة من كورونا

أكد الدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أنه منذ صدور أول قرار لفرض الحظر من مجلس الوزراء قرر الاتحاد عقد اجتماع لوضع خطة بديلة للاتحاد وأنشطته وذلك في حالة استمرار الحظر، مشيرا إلى أن الاتحاد كان حريصا على الطلاب وسلامتهم وأمنهم.





وأضاف أن الوعي هو أهم شيء خلال الفترة المقبلة خصوصا وأنه لن يقع علي المواطن تكلفة أو مجهود في الالتزام بطرق الوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الاحترازية وأدوات الوقاية الخاصة بالاتحاد الرياضي للجامعات يوفرها من منافذ القوات المسلحة وذلك سواء كحول أو المطهرات.





وأوضح أن ممارسة الرياضة في هذه الفترة يساعد علي تقوية المناعة وبالتالي تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، حيث نصح الدكتور مجدي يعقوب في ندوة مشتركة مع الاتحاد بضرورة السير 10 آلاف خطوة في اليوم.



