ترحيب بمبادرة تمويل السياحة بفائدة 5% ومطالب بمساندة شركات الحج والعمرة

شركات السياحة بمبادرة وزارة المالية فى مساندة القطاع السياحي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بتوفير تمويل لدفع رواتب العاملين بفائدة مخفضة 5%. أشادت دينا بكري عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفةبمبادرة وزارة المالية فى مساندة القطاع السياحي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بتوفير تمويل لدفع رواتب العاملين بفائدة مخفضة 5%.





البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي. ويأتي ذلك من خلال إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه لصالحلإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي.









أزمة كورونا . وقالت دينا بكري أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في الحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي وعدم تسريبهم أو الاستغناء عنهم نتيجة الأزمة التي يمر بها العالم كله جراء





شركات السياحة تعاني من مشاكل عديدة منها التوقف التام للحركة السياحية سواء السياحة المستجلبة أو الداخلية أو الدينية فيما يتعلق بموسم العمرة وكذلك عدم استلام مستحقات وتعاقدات الشركات السياحية من منظمي الرحلات بالخارج عن البرامج التي تم تنفيذها قبل أزمة كورونا وهذا فيما يتعلق بالسياحة المستجلبة. وأوضحت دينا بكري أنتعاني من مشاكل عديدة منها التوقف التام للحركة السياحية سواء السياحة المستجلبة أو الداخلية أو الدينية فيما يتعلق بموسم العمرة وكذلك عدم استلام مستحقات وتعاقدات الشركات السياحية من منظمي الرحلات بالخارج عن البرامج التي تم تنفيذها قبلوهذا فيما يتعلق بالسياحة المستجلبة.









وأشارت دينا بكري الى أن السياحة الدينية تواجه مشكلتين كبيرتين وهما مطالبة العملاء الذين لم يؤدوا مناسك العمرة نتيجة لازمة كورونا باسترداد أموالهم من الشركات مع عدم استلام مستحقات الشركات سواء مقدمات حجز لدى الفنادق أو قيمة تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة من شركات الطيران أو مقدمي الخدمة من فنادق وتأشيرات وخلافة بالمملكة السعودية.





ودعت دينا بكري إلى ضرورة مساندة الدولة في استرداد مستحقات الشركات لدى منظمي الرحلات بالخارج وكذلك الفنادق وشركات الطيران وكذلك رسوم التأشيرات في أقرب وقت لحل المشاكل التي تواجه شركات السياحة نتيجة الوضع الحالي.





وقالت دينا بكري أن شركات السياحة العاملة في مجالي الحج والعمرة تكبدت خسائر كبيرة جراء توقف موسم العمرة وضبابية موقف موسم الحج هذا العام حتى الان وهي من القطاعات الأكثر تضررا ولذلك يجب مساندتها في استرداد حقوقها لدي شركات الطيران والفنادق ورسوم التأشيرات التي تم دفعها مسبقا للمعتمرين قبل السفر ومع ظل وقف العمرة أصبحت هذه الاموال لدي شركات الطيران والفنادق والمعتمرون يطالبون بها شركات السياحة العاجزة عن رد أموال عملائها.





وأوضحت ان ما تم اخطارنا به من شركات الطيران أنها ستقوم برد مستحقات الشركات عن قيمة التذاكر الملغاة بعد مرور 35 يوما من العمل غير مبرر خاصة أن اموال الشركات التي هي بالاساس أموال عملاء موجودة لديهم ويجب ردها للشركات حتى تعود للعملاء ولا تتكبد خسائر تعاقدات وتخسر عملائها.



