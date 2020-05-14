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تقرير مخابراتي: النشاط التركي داخل ألمانيا أخطر من نشاط داعش.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:52 م
رجب طيب اردوغان
رجب طيب اردوغان
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أسامة علي
قال الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية، إن موقف تركيا تأزم فى حلف شمال الأطلسي ‏"الناتو"، على خلفية تدخلها فى الشأن الداخلي.


وأوضح سمير خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن تركيا عامل انقسام داخل حلف الناتو، ولم يصغ الحلف رؤية موحدة بشأن التعامل مع انقرة، لافتا إلى أن تركيا تفقد دورها فى الوظيفي نتيجة عدة ملفات منها التدخل فى الشأن الليبى وشراء منظومة "اس 400" من روسيا.

وأشار الخبير فى العلاقات الدولية إلى أنه خلال الشهر الماضى صدر تقريرا عن المخابرات الألمانية يكشف خطورة سلوكها المزعزع للاستقرار ليس فقط على مستوى دول الجوار، وإنما داخل دول الاتحاد الأوروبى، وقال التقرير إن النشاط التركي داخل ألمانيا أخطر من نشاط داعش والقاعدة.

وأكد أيمن سمير، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون صرح في وقت سابق بأن تركيا تستثمر مبالغ طائلة لدعم الجماعات الإرهابية وهو ما يقوض الدولة الوطنية الأوروبية.

وكشف الخبير فى العلاقات الدولية، أن دول حلف الناتو تسأل تركيا لماذا تستمر في أنشطتها الخبيثة ضد الأمن الأوروبى.
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