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أخبار العالم

تركيا تواصل استفزازها وتقدم طلبا لـ الوفاق للسماح بالتنقيب في شرق المتوسط

الخميس 14/مايو/2020 - 05:18 م
تنقيب تركيا في شرق
تنقيب تركيا في شرق المتوسط
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القسم الخارجي
أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن شركة البترول التركية "تباو" قدمت طلبا لحكومة الوفاق الليبية، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن "أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية".

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يأتي هذا استمرارا لاستفزاز تركيا ومواصلتها للتعاون مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج، فضلا عن التوتر القائم بين أنقرة وقبرص واليونان بشأن عمليات التنقيب في البحر المتوسط.

وكان وزراء خارجية مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، نددوا الاثنين الماضي، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
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