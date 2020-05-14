تركيا تواصل استفزازها وتقدم طلبا لـ الوفاق للسماح بالتنقيب في شرق المتوسط

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن "أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية".

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وكان وزراء خارجية مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، نددوا الاثنين الماضي، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.