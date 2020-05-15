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اقتصاد

رئيس بنك مصر: التعاقد لشراء 1800 ماكينة صرف آلى

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال محمد الأتربى  رئيس بنك مصر،  ورئيس اتحاد البنوك إنه تم التعاقد مؤخرا على شراء 1800 ماكينة صراف آلي ATM من أجل التوسع في تغطية المحافظات المختلفة،  منوها بأن بنكي الأهلي ومصر لديهم أكبر شبكة من الماكينات على مستوى الجمهورية. 

وقال إن البنوك قد اتخذت خطوات ما قبل كورونا من أجل تقليل التعامل النقدي، الذي زاد أهميته خلال الفترة الحالية نتيجة إمكانية نقل العدوى من خلال الأوراق النقدية، كما قام البنك المركزي بإعفاء العميل من أي مصروفات للبنك عند السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به باستخدام بطاقة البنوك الأخرى.

وأشار الاتربي إلى أن بنك مصر يتخذ خطوات سريعة لإنشاء بنك الكتروني، والتوسع في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.

وأضاف أن ذلك في إطار التغير الذي يحدث في مجال الاستهلاك ووجود 60% من المستهلكين من الشباب الذين يستخدمون خدمات التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن أحدث الاحصائيات تشير إلى نمو التجارة الإكترونية في مصر خلال العام 2019/2020 لنحو 3 مليارات دولار، بينما كان لا يتجاوز 560 مليون دولار خلال 2015/2016.

ولفت إلى أن البنك يقوم بدعم العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات سواء عبر التمويل او الشراكة وكذلك من خلال الذراع الاستثماري شركة مصر كابيتال، ويتعاون حاليا  مع شركة فوري وشركات أخري للاستفادة من التكنولوجيا.

وذكر أن البنك يقوم حاليا بتقديم قرض لحظي يتم صرفه خلال يوما واحدا من خلال استخدام التكنولوجيا، مضيفا ان استراتيجية البنك بها 5 اهداف يعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة ومنها التحول التكنولوجي والرقمي.
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