لشراء أسلحة.. أحمد موسى: نشرت وثيقة في 2008 عن تبرعات المساجد التي استولى عليها الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي ابراهيم الزيات أحد أخطر عناصر الإخوان في أوروبا.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان الإخوان يتحدثون عن سرقة أموال الزكاة لصالح التنظيم.









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نشرت وثيقة في 2008 عن تبرعات المساجد التي كان يجمعها الاخوان وعلى رأسهم مهدي عاكف الذي كان امر بالحصول على أموال التبرعات لشراء أسلحة ".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"الإرهابي ابراهيم منير وإبراهيم الزيات سرقوا أموال التبرعات من المساجد في لندن لصالح الجماعة".









أكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإرهابي خادل حنفي طالب المصريين في أوروبا عدم تحويل أموال الزكاة إلى مصر ولكي يحصل عليها التنظيم الإرهابي الإخواني".









ولفت الإعلامي أحمد موسى: " الإرهابي خالد حنفي يفتي بان أموال الزكاة يجب أن توجه إلى عناصر الإخوان في أوروبا وليس للمواطنين في مصر"، مضيفا:" قتلة الجماعة الإرهابية يريدون الاستيلاء على اموال الزكاة من المصريين داخل أوروبا".