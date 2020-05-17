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لشراء أسلحة.. أحمد موسى: نشرت وثيقة في 2008 عن تبرعات المساجد التي استولى عليها الإخوان

الأحد 17/مايو/2020 - 12:14 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي ابراهيم الزيات أحد أخطر عناصر الإخوان في أوروبا.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان الإخوان يتحدثون عن سرقة أموال الزكاة لصالح التنظيم.


 وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نشرت وثيقة في 2008 عن تبرعات المساجد التي كان يجمعها الاخوان وعلى رأسهم مهدي عاكف الذي كان امر بالحصول على أموال التبرعات لشراء أسلحة ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"الإرهابي ابراهيم منير وإبراهيم الزيات سرقوا أموال التبرعات من المساجد في لندن لصالح الجماعة".


أكمل الإعلامي أحمد موسى: "الإرهابي خادل حنفي طالب المصريين في أوروبا عدم تحويل أموال الزكاة إلى مصر ولكي يحصل عليها التنظيم الإرهابي الإخواني". 


ولفت الإعلامي أحمد موسى: " الإرهابي  خالد حنفي يفتي بان أموال الزكاة يجب أن توجه إلى عناصر الإخوان في أوروبا وليس للمواطنين في مصر"، مضيفا:" قتلة الجماعة الإرهابية يريدون الاستيلاء على اموال الزكاة من المصريين داخل أوروبا". 
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