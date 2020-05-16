أحمد موسى يحذر المصريين: الأصعب قادم في أزمة كورونا | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا لم نعبر المرحلة الصعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأصعب قادم في ازمة فيروس كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك محافظات بها عدد قليل من الاصابات بفيروس كورونا ومنها دمياط".





وأكمل موسى: "عدد الاصابات بفيروس كورونا اليوم 491 حالة و20 وفاة ونحن نسير بهذا المعدل حتى نصل إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر".





ولفت الإعلامي احمد موسى: "ننتظر إجراءات الحكومة غدا عن كيفية التعامل في فترة عيد الفطر".