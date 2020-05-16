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أحمد موسى: مفيش حظر شامل | فيديو بالتفاصيل

السبت 16/مايو/2020 - 11:17 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع ينتظر قرارات الحكومة في عيد الفطر، مضيفا "لا يعلم احد الإجراءات".

وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اجتماع اللجنة المعنية بفيروس كرورنا غدا وسيتم طرح السيناريوهات الخاصة بالإجراءات التي سيتم إعلانها في عيد الفطر".


وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك سيناريوهان وهما استمرار الوضع كما هو عليه من إجراءات متخذة في  تلك الفترة، ومن المحتمل ان تعطي  الحكومة اسبوعا اجازة بالكامل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يتم تطبيق حظر تجوال شامل لان ظروف الدولة المصرية لا تتحمل غلق مصر 7 أيام".


ولفت أحمد موسى: "من الممكن ان يتم اتخاذ الإجراءات التي تم اتباعها في يوم شم النسيم ومنع المواصلات العامة وغلق الشواطئ".
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