أحمد موسى: مفيش حظر شامل | فيديو بالتفاصيل

وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اجتماع اللجنة المعنية بفيروس كرورنا غدا وسيتم طرح السيناريوهات الخاصة بالإجراءات التي سيتم إعلانها في عيد الفطر".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك سيناريوهان وهما استمرار الوضع كما هو عليه من إجراءات متخذة في تلك الفترة، ومن المحتمل ان تعطي الحكومة اسبوعا اجازة بالكامل".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يتم تطبيق حظر تجوال شامل لان ظروف الدولة المصرية لا تتحمل غلق مصر 7 أيام".
ولفت أحمد موسى: "من الممكن ان يتم اتخاذ الإجراءات التي تم اتباعها في يوم شم النسيم ومنع المواصلات العامة وغلق الشواطئ".