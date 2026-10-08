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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف مفاجآت وراء أزمة رفض لاعبي الزمالك السفر إلى سوريا

امير هشام
امير هشام
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن  هناك أزمة داخل فريق الزمالك بشأن فريق كرة السلة، الذي كان يستعد للسفر إلى سوريا لخوض بطولة ودية هناك، موضحًا بأن جميع التكاليف كانت ستكون على منظمي البطولة ولن يتكلف النادي أي أموال.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الزمالك كان يواجه فريق الجزيرة على صالة المقاولون العرب، وأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق السلة، علم بعدم سفره إلى سوريا، وأن هناك مسئول معين له علاقة مع هشام نصر نائب رئيس النادي سوف يسافر بدلًا منه.



وأضاف: عضو الجهاز الفني لفريق السلة بعدما علم بذلك، قرر مغادرة مباراة الزمالك ضد الجزيرة، ورفض التواجد في اللقاء.

وأكمل: كان من المفترض أن تتجه بعثة الزمالك إلى المطار مباشرة عقب المباراة، لكن اللاعبين طالبوا بالحصول على حقوقهم المالية، وعندما علموا بصعوبة ذلك، رفضوا السفر، وبدلا من توجه البعثة للمطار، توجه الاتوبيس إلى نادي الزمالك.

وزاد: اللاعبين طالبوا بالحصول على مستحقاتهم لكن دون جدوى، وأحد أعضاء مجلس الإدارة تواصل أحد قادة الفريق، وعرض عليه إمكانية سفر 9 لاعبين، وكل اللاعبين تضامنوا مع بعضهم ورفضوا السفر في النهاية.

وتابع: نادي الزمالك كان سيحصل على مقابل مالي نظير المشاركة في البطولة، وكان منظمي البطولة سوف يتحملون كل التكاليف الخاصة بالسفر والإقامة، ولن يتعاملوا مع النادي مستقبلًا بسبب هذا الموقف، وهو أمر بالتأكيد غير جيد على الاطلاق، وأتمنى أن يعرف المسئولين قيمة نادي الزمالك، ما حدث لا يليق على الاطلاق بالنادي.

وزاد: مجلس الإدارة كان يتعهد بتغيير الصورة الذهنية للنادي، ولكن ما حدث بكل تأكيد لا يليق.

الزمالك فريق كرة السلة سله الزمالك تصريحات امير هشام

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