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الناس سافرت.. أحمد موسى: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت لـ 25% .. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 11:47 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فنادق وصلت نسبة التشغيل لـ 25% وسيتم إعادة الحياة تدريجيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في ناس سافرت الساحل الشمالي من يوم الخميس الماضي".

وتابع موسى: "الدوري الألماني عاد مرة اخرى ولكن بمجموعة من الضوابط  والإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "انا مؤيد الإغلاق التام وفرض حظر تجوال شامل ولكن هذا الأمر لن يحدث في ظل إعادة فتح الحياة تدريجيا في العالم بأكمله".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "العالم يبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي مجددا ولكن مع اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ".

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