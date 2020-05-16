الناس سافرت.. أحمد موسى: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت لـ 25% .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فنادق وصلت نسبة التشغيل لـ 25% وسيتم إعادة الحياة تدريجيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " في ناس سافرت الساحل الشمالي من يوم الخميس الماضي".





وتابع موسى: "الدوري الألماني عاد مرة اخرى ولكن بمجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا" .





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "انا مؤيد الإغلاق التام وفرض حظر تجوال شامل ولكن هذا الأمر لن يحدث في ظل إعادة فتح الحياة تدريجيا في العالم بأكمله".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "العالم يبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي مجددا ولكن مع اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ".



