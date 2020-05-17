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مرأة

بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد

الأحد 17/مايو/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مؤشر البحث جوجل، وذلك مع عرض مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة" وتفاعل الجمهور معه.

وتتمتع  نبيلة عبيد بذوق راقى و رفيع فى اقتناء الملابس التى تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة، فهى من النجمات اللاتى يحرصن على اتباع الموضة و اختيار ما يتناسب معها و يكشف عن رشاقتها.

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كما تعتمد نبيلة عبيد على  فساتين السهرة  المصنوعة من الأقمشة الفخامة و المطرزة التى تزيد من أناقتها، كما تقوم بتنسيق الأحذية و الحقائب  المتناسقة مع فساتينها التى تزيد ايضا من جاذبيتها.

وتعود نبيلة عبيد للشاشة الفضية بعد مسلسلها "العمة نور" الذي عرض في 2003،  بمسلسل سكر زيادة في أول تعاون فني يجمعها بالفنانة نادية الجندي.

بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد
بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد
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