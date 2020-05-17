نبيلة عبيد تتصدر تريند جوجل

تصدرت النجمة نبيلة عبيد محرك بحث جوجل الشهير اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة " من سباق الموسم الرمضاني.





وتعود نبيلة عبيد للشاشة الفضية بعد مسلسلها "العمة نور" الذي عرض في 2003، بمسلسل سكر زيادة في أول تعاون فني يجمعها بالفنانة نادية الجندي.





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تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



