مسلسل سكر زيادة الحلقة 21 .. نبيلة عبيد تتعاطف مع شريف سلامة بعد محاولة سرقتها

شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل سكر زيادة تعاطف كريمة " نبيلة عبيد" و فوزية " سميحة ايوب" مع السارقيين العنتبلي " شريف سلامة " و زوجته بطاطا " نانسي صلاح" بعد تعرضها لكريزة كلى وتتصلان بأمن الكومباوند عماشة " حمدي المرغني" لكي يحصر لهما دواء.





يكشف عماشة أن عنتبلي وبطاطا لصوص ويخبرهما أن هناك مكافأة لمن يتعرف عليهما، يذهب "عماشة" للإبلاغ أنه عثر على اللصوص، ويؤكد لهما أنه سيتقاسم معهما الأموال، وأنه سيقوم بتهريبهما بعد كذلك.





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وتتمكن عصمت من الهروب من غرفتها وضرب " العنبلي" على رأسه ولكن كريمة وفوزية تغضبان منها بسبب ما فعتله لأنهما قررا مساعدتهما، وتكشف الأحداث أن عماشة كان ينصب على السارقين.





تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



