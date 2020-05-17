دينا: عادل إمام زعيم الضحكة والسعادة والفن

نشرت الراقصة الاستعراضية دينا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وكانت الصورة للفنان عادل إمام تهنئه بعيد ميلاده الـ 80.









وكتبت معلقة على الصورة : " كل سنة وأنت زعيم الضحكة والسعادة والفن ربنا يديك الصحة و يخليك لينا".

















نالت الصورة اعجاب متابعيها وكانت أبرز التعليقات " ربنا يسعده زى مكان السبب فى سعادتنا سنيين كتير"، " صاحب السعاده كلها".









و يوافق يوم 17 مايو من كل عام ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.









واحتفل العديد من الفنانين بعيد ميلاد الفنان القدير عادل امام عبر السوشيال ميديا هنأوه بكثير من الكلمات المؤثرة وتفاعل معهم رواد السوشيال ميديا.