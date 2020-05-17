الحلقة 24 من مسلسل الفتوة.. أحمد صلاح حسني يقتل ياسر جلال

مقتل حسن الجبالي "ياسر جلال" على يد صديقه شقيق زوجته عزمي "أحمد صلاح حسني"، بسبب

وتتضمن الحلقة مشهد جمع بين كل من "الشيخ مبروك" الفنان أحمد خالد صالح وفتوة المدبح المعلم "سيد اللبان" الفنان رياض الخولي الذي قال له إن الذهب معه، بينما رد الشيخ مبروك قائلا: إن الذهب من نصيب حسن الجبالي، بينما قال له سيد اللبان إن الذهب من حقه ومن حق أحمد الجبالي.





أيضا تحاول ليل "مي عمر" التقرب من نورا، وتطلب منها مقابلة عبده، وتخبر شكر "هنادي مهنا" الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح"، أنها ستتزوج من فرج، وينفعل حسن على أخته زينب بعد قبولها هدايا من أهالي الحارة ويأمر بإعادتها.



