الحلقة 24 من مسلسل الفتوة.. أحمد صلاح حسني يقتل ياسر جلال

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها مقتل حسن الجبالي "ياسر جلال" على يد صديقه شقيق زوجته عزمي "أحمد صلاح حسني"، بسبب الحصول على لقب الفتوة.
وتتضمن الحلقة مشهد جمع بين كل من "الشيخ مبروك" الفنان أحمد خالد صالح وفتوة المدبح المعلم "سيد اللبان" الفنان رياض الخولي الذي قال له إن الذهب معه، بينما رد الشيخ مبروك قائلا: إن الذهب من نصيب حسن الجبالي، بينما قال له سيد اللبان إن الذهب من حقه ومن حق أحمد الجبالي.
أيضا تحاول ليل "مي عمر" التقرب من نورا، وتطلب منها مقابلة عبده، وتخبر شكر "هنادي مهنا" الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح"، أنها ستتزوج من فرج، وينفعل حسن على أخته زينب بعد قبولها هدايا من أهالي الحارة ويأمر بإعادتها.
ومسلسل الفتوة بطولة الفنانة ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة الحياة الحمراء في الساعه الثانية عشر صباح كل يوم، ويشارك فيه كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.