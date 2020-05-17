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فن

بإطلالة جديدة.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورة لها عبر انستجرام

الأحد 17/مايو/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك جديد من خلال جلسة مكياج جديدة.

وكتبت نجلاء بدر معلقة على الصورة: "لوك مكياج بسيط وعظيم".

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ونالت الصورة إعجاب متابعيها  وجاءت أبرز التعليقات:
كل مرة بتثبتى انك ممثلة شاطرة مش بس مذيعة
أدوارك كلها ناجحة وممثلة شاطرة

وتخوض نجلاء بدر الماراثون الرمضاني هذا العام بمسلسل الفتوة، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس. 

وتدور أحداث مسلسل "الفتوة" فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي.
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