الفتوة قادم.. أحمد صلاح حسني في أحدث ظهور.. شاهد

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شهدت أحداث مسلسل الفتوة أمس تطورات أبرزها قيام عزمي "أحمد صلاح حسني" بمغادرة الجمالية، بعد خسارته للفتونة.





ويهدد عزمي، شقيقته "ليل" التي تجسدها مي عمر بقتل "حسن" الذي يجسده ياسر جلال إذا تزوجت منه، وتذهب ليل إلى حسن الجبالي تطلب منه أخذ حق أمها من حسيبة "عايدة رياض".





وتم خطف ليل على يد سيد اللبان، كما أعلن حسن أنه سوف يتزوجها وفي حمايته وبالفعل تزوجها.



