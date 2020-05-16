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فن

الفتوة قادم.. أحمد صلاح حسني في أحدث ظهور.. شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 06:09 م
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره بصورة له من مسلسل الفتوة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أحمد صلاح علي الصورة : الفتوة القادم 
 #مسلسل الفتوه #كواليس الفتوه #رمضان  2020 #احمدصلاح حسني #عزمي_ابوشديد"

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شهدت أحداث مسلسل الفتوة أمس  تطورات أبرزها قيام عزمي "أحمد صلاح حسني" بمغادرة الجمالية، بعد خسارته للفتونة.

ويهدد عزمي، شقيقته "ليل" التي تجسدها مي عمر بقتل "حسن" الذي يجسده ياسر جلال إذا تزوجت منه، وتذهب ليل إلى حسن الجبالي تطلب منه أخذ حق أمها من حسيبة "عايدة رياض".

وتم خطف ليل على يد سيد اللبان، كما أعلن حسن أنه سوف يتزوجها وفي حمايته وبالفعل تزوجها.

مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال ويشاركه في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وياسر الزنكلوني وتعدي صادق ومها نصار وغادة طلعت ومحمد أبو النجا وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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