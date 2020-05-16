AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد زواج ياسر جلال ومي عمر.. الجمهور يبحث عن مسلسل الفتوة الحلقة 23

السبت 16/مايو/2020 - 10:28 ص
الفتوة
الفتوة
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت الحلقة الـ 23 من مسلسل الفتوة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2020.


وشهدت أحداث مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال تطورات، أبرزها قيام عزمي "أحمد صلاح حسني" بمغادرة الجمالية، بعد خسارته للفتونة.


ويهدد عزمي، شقيقته "ليل" التي تجسدها مي عمر" بقتل "حسن" الذي يجسده ياسر جلال إذا تزوجت منه، وتذهب ليل إلى حسن الجبالي تطلب منه أخذ حق أمها من حسيبة "عايدة رياض".


اقرأ أيضًا:


وتسأل ليل "مي عمر" حسن الجبالي "ياسر جلال" عن سبب مقتل والدها المعلم "أحمد خليل"، وأكد لها الفتوة حسن أن المعلم سيد اللبان "رياض الخولي" هو وراء مقتل والدها وأنه سوف يثأر لها منه، وتم خطف ليل على يد سيد اللبان، كما أعلن حسن أنه سوف يتزوجها وفي حمايته وبالفعل تزوجها.


مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبد الرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد وضياء عبدالخالق وياسر الزنكلوني وتعدي صادق ومها نصار وغادة طلعت ومحمد أبو النجا وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحلقة 6 من مسلسل الفتوة.. أحمد خليل يطلب من ياسر جلال حل مشاكل أهل الحارة

الحلقة 10 من مسلسل الفتوة.. مي عمر ترفض العودة إلى زوجها.. تفاصيل

مسلسل الفتوة الحلقة 13 .. أحمد صلاح حسني يعترف بحبه لنجلاء بدر

الفتوة الحلقة 15.. ياسر جلال يتهم أحمد خليل بقتل والده

مع حسن الجبالى.. هاني سرحان بصحبة ياسر جلال من كواليس الفتوة

الفتوة الحلقة 16.. أحمد خليل يكتشف حقيقة زوجته الأولى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ديربي الرور.. مواعيد مباريات اليوم السبت 16-5-2020 والقنوات الناقلة

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ١٦-٥-٢٠٢٠

استشاري سمنة يحذر من تناول فنجان قهوة قبل الفطار فى رمضان

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

الاعتداء على عمرو وردة في اليونان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة