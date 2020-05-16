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توك شو

محمد سامى: مخضوض من أداء مى عمر فى مسلسل الفتوة.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:00 ص
مى عمر ومحمد سامى
مى عمر ومحمد سامى
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ريهام فيكتور
قال المخرج محمد سامى ، " انا مخضوض من ادائها السنادى فى الفتوة " ،  والمسلسل رائع بكل عناصرة ، " مى عندها روح شخصية ليل بتركيبة ونظرات مختلفة عن شخصية مى الحقيقة "  .

واضاف  عبر المداخلة هاتفية المذاعة على " القاهرة اليوم " ، " أنا مبسوط انها عملت الشخصية دى " ، مؤكدًا ان الممثل يمكن ان يقوم بعمل شخصية بشكل جيد جدا ولكن قد لا يستطيع الحفاظ عليها طول الوقت .

واكد  ان مى عمر كانت تذاكر الشخصية  بشكل رائع جدا وركز فيه  ، معلقا " انا مرة دخلت عليها قولتلها دى مش مذاكرة ثانويةعامة ليه كل دا " .

وتابع أن مى تذاكر المشاهد أكثر من مرة وبذلت فيه مجهود كبير ، مشيرا الى ان " مى تعبت فى الدور وفى كل تفاصيلة ، لذلك نجحت فيه نجاح كبير وملحوظ " .

وأكد أنه كان يثق فى فريق العمل بالكامل وهو لم يتدخل فى أى شئ يخص عمل مى بمسلسل الفتوة .
 
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