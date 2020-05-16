محمد سامى: مخضوض من أداء مى عمر فى مسلسل الفتوة.. فيديو

" انا مخضوض من ادائها السنادى فى الفتوة " ، والمسلسل رائع بكل عناصرة ، " مى عندها روح شخصية ليل بتركيبة ونظرات مختلفة عن شخصية مى الحقيقة " .

واضاف عبر المداخلة هاتفية المذاعة على " القاهرة اليوم " ، " أنا مبسوط انها عملت الشخصية دى " ، مؤكدًا ان الممثل يمكن ان يقوم بعمل شخصية بشكل جيد جدا ولكن قد لا يستطيع الحفاظ عليها طول الوقت .

ان مى عمر كانت تذاكر الشخصية بشكل رائع جدا وركز فيه ، معلقا " انا مرة دخلت عليها قولتلها دى مش مذاكرة ثانويةعامة ليه كل دا " . واكد





وتابع أن مى تذاكر المشاهد أكثر من مرة وبذلت فيه مجهود كبير ، مشيرا الى ان " مى تعبت فى الدور وفى كل تفاصيلة ، لذلك نجحت فيه نجاح كبير وملحوظ " .



