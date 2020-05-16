AdvertisementS
AdvertisementS
ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
بحث
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
توك شو
مرأة
ديني
منوعات
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
AdvertisementS
ﻋﺎﺟﻞ
الشباب والرياضة: لا صحة عن أنباء إلغاء النشاط الرياضي أو الدوري العام
خلال 24 ساعة.. 1680 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا
العودة لـ مرسى علم وسفنكس.. 5 رحلات مصرية تجلي العالقين بدول عربية
إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى الخارج ابتداء من 3 يونيو
أستاذ مناعة: حمامات السباحة تقضى على نشاط فيروس كورونا
سوريا.. انفجار في مدينة حلب
محافظ مطروح: مفيش شواطئ ولا بحر ولا حدائق عامة في العيد.. ومنع الرحلات الجماعية
خالد أبو بكر: إلغاء الحظر وارد
العامري فاروق: ميزانية النادي تجاوزت الـ2 مليار.. ونسر الأهلي اتحرق.. فيديو
حبس 4 أشخاص لتصنيعهم الاستروكس والاتجار فيه بالنزهة
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
AdvertisementS
EN
السبت 16 مايو 2020 - 18 : 03 ص
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
توك شو
مرأة
ديني
منوعات
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
توك شو
6ص مى عمر: شخصية ليل في الفتوة تشبهنى .. فيديو
السبت 16/مايو/2020 - 03:00 ص
Tweet
مى عمر
Advertisements
ريهام فيكتور
Advertisements
Tweet
الكلمات المفتاحية
مى عمر
مسلسل الفتوة
محمد سامى
شخصية ليل
اخبار التوك شو
موضوعات متعلقة
حوار.. نجلاء بدر تكشف لـ صدى البلد كواليس الفتوة ياسر جلال والبرنس محمد رمضان
إنجي علاء: سعيدة بردود الأفعال على إعلان مسلسل النهاية
نور في حوار لـ صدى البلد: محمد رمضان متميز.. وأتمنى تكرار تجربة البرنس في عمل آخر معه
الفنانة اللبنانية نور في حوار خاص لـ صدى البلد: صعوبة شخصية علا في البرنس تكمن بالمشاعر.. لم أفكر في اعتزال الفن.. وهذا سبب غيابي عن الساحة
أحمد زاهر في حوار لـ صدى البلد: شخصية فتحي أرهقتني نفسيا في البرنس.. ولم أساعد ابنتي في الفتوة
ترشيحاتنا
مجلس النواب: نسبة المتعافين من فيروس كورونا مطمئنة جدًا.. فيديو
بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل
تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري
الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو
أمي لأ يا رامز.. تعليق حمادة هلال على حلقة سوزان نجم الدين في"مجنون رسمي"
الحلقة 22 من مسلسل البرنس.. محمد جمعة يزور شهادة ابنه رضوان
AdvertisementS
AdvertisementS
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار
شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل
أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية
الداخلية تسمح لـ خالد داود بزيارة أسرته بعد وفاة شقيقته
قضي الأمر.. شوبير : إلغاء الموسم الكروي هذا العام في مصر.. فيديو
تعرف على عمرها الحقيقي.. تداول صورة بطاقة ياسمين صبري
قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن
وفاة شخصين وإصابة 16 في تصادم 3 سيارات بصحراوي المنيا
شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور
نتعامل مع الجميع.. ترامب: نعمل على توفير لقاح كورونا للأمريكيين بحلول يناير
صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي
النار تلتهم 8 سيارات وقاعات للأفراح .. حريق بـ مطعم كبابجي شهير في الغربية
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت
لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة
أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ