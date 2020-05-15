AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد سامى يكشف سر فكرته لـ مسلسل البرنس وتحريضه لـ محمد رمضان على المشهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:02 ص
المخرج محمد سامى
المخرج محمد سامى
Advertisements
البهي عمرو
أعرب المخرج محمد سامى، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل البرنس، قائلًا: "لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام..  فأبى حافظ للقرآن وكان حريصًا عل حفظى للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتنى، والسورة التي تتضمن حكاية كنت أحبها".


وأضاف المؤلف  محمد سامي خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن " ربنا خلق الأنباء لنسترشد بهم وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جاءت بفكرة مسلسل البرنس"" كنت أحب أن أقرأ لعبد الوهاب مطاوع في بريد الجمعة بالأهرام ولما كبرت قرأت كل رسائله.. ولفت نظرى الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع، وفكرة البرنس جائتنى منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها - واكل ناسه ولكنها لم تكن مكتملة".

وأكد أنه أطلق اسم "البرنس" على مسلسل الأخير، بسبب عوامل كثيرة، أبرزها العامل الفني والعامل التجارى، مضيفًا: "وجود  محمد رمضان ساهم بشكل كبير في إطلاق البرنس على المسلسل"و " أخترت الشرابية لأنها من المناطق الشعبية العريقة التي تعبر عن كافة الطبقات وفئات المجتمع المصرى".

وقال محمد سامى: "في التصوير كنت بحرض محمد رمضان على المشهد .. إنه يمتلك موهبة خاصة، وبعرف أنا وهو نغزل المشهد كويس.. ومعنديش ممثل يجى اللوكيشن مش مذاكر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوسف الشريف يتفوق على محمد رمضان.. تفاصيل

هل يقدم محمد رمضان في "البرنس" قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟

حوار.. سلوى عثمان لـ صدى البلد: البرنس أقرب لقصة سيدنا يوسف.. ومحمد رمضان من أنقى الفنانين

بسبب مشهد محمد رمضان مع ابنته.. البرنس يتصدر تويتر

مريم رضوان البرنس حديث السوشيال ميديا.. فريدة حسام: محمد رمضان بيقولى يا برنسيسة.. وأحمد زاهر اعتذر لى بعد ما رمانى فى الشارع ..فيديو

تذكرت أمي.. طفلة البرنس تحكي تفاصيل مشهد بكائها ..فيديو

ترشيحاتنا

أمن الجيزة يحبط أكبر محاولة تهريب سجائر من ليبيا عن طريق الواحات

أكبر جريمة سياسية في التاريخ.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا

820 ألف جنيه وماركات عالمية.. قيمة ساعات يد ارتدتها ياسمين صبرى

بعد ظهوره فى الاختيار .. حكاية الشهيد رامي حسانين صائد التكفيريين في شمال سيناء

إيناسيو يتحدث عن فترة قيادته للزمالك ويكشف عن أفضل اللاعبين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج