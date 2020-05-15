محمد سامى يكشف سر فكرته لـ مسلسل البرنس وتحريضه لـ محمد رمضان على المشهد

أعرب المخرج محمد سامى ، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل البرنس ، قائلًا: "لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام.. فأبى حافظ للقرآن وكان حريصًا عل حفظى للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتنى، والسورة التي تتضمن حكاية كنت أحبها".









وأضاف المؤلف محمد سامي خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن " ربنا خلق الأنباء لنسترشد بهم وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جاءت بفكرة " ربنا خلق الأنباء لنسترشد بهم وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جاءت بفكرة مسلسل البرنس "" كنت أحب أن أقرأ لعبد الوهاب مطاوع في بريد الجمعة بالأهرام ولما كبرت قرأت كل رسائله.. ولفت نظرى الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع، وفكرة البرنس جائتنى منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها - واكل ناسه ولكنها لم تكن مكتملة".





وأكد أنه أطلق اسم "البرنس" على مسلسل الأخير، بسبب عوامل كثيرة، أبرزها العامل الفني والعامل التجارى، مضيفًا: "وجود محمد رمضان ساهم بشكل كبير في إطلاق البرنس على المسلسل"و " أخترت الشرابية لأنها من المناطق الشعبية العريقة التي تعبر عن كافة الطبقات وفئات المجتمع المصرى".





وقال محمد سامى: "في التصوير كنت بحرض محمد رمضان على المشهد .. إنه يمتلك موهبة خاصة، وبعرف أنا وهو نغزل المشهد كويس.. ومعنديش ممثل يجى اللوكيشن مش مذاكر ".