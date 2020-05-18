لمواجهة الغش الإلكتروني.. برلماني يقترح دراسة تطورات الذكاء الاصطناعي

النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن إشكاليات الغش الإلكتروني الذي كشفت عنها تجربة الامتحانات الإلكترونية في الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، تتطلب التفكير في سبل ردع لمثل هذه التحديات التي تضر المنظومة التعليمية التى تعمل الدولة المصرية بكل إخلاص نحو تطويرها. أكد





وقال جون طلعت،فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن شواهد هذه الإشكالية تتضمن اصطحاب أشخاص آخرين مع الطلاب لمساعدتهم في أعمال الحل للامتحانات، وأيضا قيام البعض بأداء الإمتحان بدلا من الطالب، ومن باب أن الامتحانات تجري في المنازل لا يوجد أى رقيب عليهم ومن ثم التفكير في رؤي لمواجهة هذه الإشكاليات أصبح ضرورة هامة.





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ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الإعتماد علي الوعي لدي الأسرة في هذا الملف غير كاف ولم تنجح أي خطوات في هذا الأمر، ومن ثم التحركات نحو الأفضل قد تكون في سبل الاستفادة الشاملة من تطورات الذكاء الإصطناعي الذي من شأنه أن يتم تفعيله علي أجهزة التابلت الذي تجري من خلالها الأمتحانات.





وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن تطورات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها لمواجهة هذه الإشكاليات، حيث من شأنها أن تحقق ردع لها، مؤكدا علي أن مثل هذه التحركات نجحت فى العديد من المجالات وخاصة تحليل الأبحاث الدراسية ورصد أي فقرات منقولة من أبحاث سابقة من خلال الذكاء الاصطناعي بعد أن اثبتت العديد من الدراسات شيوع عمليات الغش في إعداد الأبحاث الدراسية، حيث يعمد بعض طلاب المدارس إلى الاستعانة بفقرات من أبحاث ودراسات سابقة وينسبونها لأنفسهم.