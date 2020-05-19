مصطفى قمر ينعى الشيخ صالح كامل: الأب الحنون الطيب





وكتب مصطفى قمر: " البقاء لله توفي إلى رحمة الله الأب الحنون الطيب الشيخ صالح كامل، للأسرة الفاضلة خالص العزاء ندعو الله أن يتغمده برحمته، كان مثالا للاحترام والإيمان، ادعوا له بالرحمة، "انا لله وانا اليه راجعون".





"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".





وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت التعليقات كالآتي:





الله يرحمة كان راجل محترم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله رحمه الله واسكنه فسيح جناته





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وطرح الفنان مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير". "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء. ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.