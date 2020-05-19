مصطفى قمر ينعى الشيخ صالح كامل: الأب الحنون الطيب

نعى الفنان مصطفى قمر الشيخ صالح كامل وشارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتب مصطفى قمر: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله الأب الحنون الطيب الشيخ صالح كامل، للأسرة الفاضلة خالص العزاء ندعو الله أن يتغمده برحمته، كان مثالا للاحترام والإيمان، ادعوا له بالرحمة، "انا لله وانا اليه راجعون".
"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".
وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت التعليقات كالآتي:
الله يرحمة كان راجل محترم
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
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