مصطفى قمر ينعى الشيخ صالح كامل: الأب الحنون الطيب

البقاء لله توفي الي رحمة الله الاب الحنون الطيب الشيخ صالح كامل للاسرة الفاضلة خالص العزاء ندعو الله ان يتغمده برحمته كان مثالا للاحترام والايمان ادعوا له بالرحمة. "انا لله وانا اليه راجعون" "ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".