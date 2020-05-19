AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى قمر ينعى الشيخ صالح كامل: الأب الحنون الطيب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعى الفنان مصطفى قمر الشيخ صالح كامل وشارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وكتب مصطفى قمر: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله الأب الحنون الطيب الشيخ صالح كامل، للأسرة الفاضلة خالص العزاء ندعو الله أن يتغمده برحمته، كان مثالا للاحترام والإيمان، ادعوا له بالرحمة، "انا لله وانا اليه راجعون". 

"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي". 

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت التعليقات كالآتي: 

الله يرحمة كان راجل محترم
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
رحمه الله واسكنه فسيح جناته

اقرا ايضا : 


وطرح الفنان مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير". 
"وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء. 
ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على  اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق الفنانة البحرينية إبتسام عبد الله

صلوا عليه بدون إعلان.. وفاة رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية».. محمد رجب ينعي إبرهيم نصر

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.. فيفي عبده تنعى الشيخ صالح كامل

ترشيحاتنا

بعد مقابلة محافظ الدقهلية.. مصدر: طارق حامد غير مصاب بـ كورونا

مع تعقيم الوزارة وتعميم الكمامة ...الري : مسحة لكل من قابل محافظ الدقهلية بداية من حارس الأمن حتي الوزير

إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأردن يرفض مخططات الضم ويهدد تل أبيب

فى ذكرى ميلادها.. 5 أسرار في حياة الراقصة زينات علوى

شعرت بالخوف..تفاصيل هروب مسنة من مستشفي حميات شبين بعد إصابتها بكورونا

رحم الله والدنا.. شاهد أحلام تنعى الشيخ صالح كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذر البطيخ؟

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد