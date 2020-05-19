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فن

رحم الله والدنا.. شاهد أحلام تنعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:53 ص
احلام
احلام
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سيد احمد
نعت الفنانة أحلام رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وكتبت أحلام: "رحم الله والدنا الشيخ صالح كامل ⁧‫#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون‬⁩  ادعوا له".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: 

الله يرحمه و يغفر له.
ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل له روضه من رياض الجنة يارب العالمين.

الله يرحمه .


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وكان الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.


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