رحم الله والدنا.. شاهد أحلام تنعى الشيخ صالح كامل

نعت الفنانة أحلام رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وكتبت أحلام: "رحم الله والدنا الشيخ صالح كامل #إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون ادعوا له".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:
الله يرحمه و يغفر له.
ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل له روضه من رياض الجنة يارب العالمين.
الله يرحمه .
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وكان الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.