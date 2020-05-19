رحم الله والدنا.. شاهد أحلام تنعى الشيخ صالح كامل

الله يرحمه .

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وكان الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.



