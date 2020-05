وداعا لرجل طالما أحب مصر.. ليلى علوي تنعى الشيخ صالح كامل

View this post on Instagram

إنّا لله وإنّا إليه راجعون فقدت الأمة العربية الشيخ صالح كامل.. وداعا لرجل لطالما أحب مصر واعتبره بلده الثاني.. ونسأل الله له المغفرة والرحمة فى هذه الأيام المباركة.. ولأسرته والشعب السعودي كله الصبر والسلوان. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون #الشيخ_صالح_كامل #ليلى_علوي