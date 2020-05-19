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فن

وداعا لرجل طالما أحب مصر.. ليلى علوي تنعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ليلي علوى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للشيخ صالح كامل، الذي وافته ىالمنية مساء أمس الإثنين.

وعلقت على الصورة، ناعية الراحل:" ‏إنا لله و ان اليه راجعون فقدت الأمة العربية الشيخ صالح كامل.. وداعا لرجل طالما احب مصر و اعتبره بلده الثانى"

و أضافت:" نسال الله له المغفرة و الرحمة فى هذه الايام المباركة.. ولاسرته والشعب السعودى كله الصبر و السلوان.. غفر الله له و اسكنه فسيح جناته واحسن له عزاء اهله و ذويه وانا لله وانا اليه راجعون".
جاءت تعليقات متابعيها كالاتى:
الله يرحمه و يغفرله
ان لله وان اليه راجعون لا اله الا الله
ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته

كان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.
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