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كل حاجة موجودة..مدير أحد المجمعات الاستهلاكية: بندخل 4 أفراد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:10 م
محمد كمال، مدير المجمع
محمد كمال، مدير المجمع الاستهلاكي فرع عرابي
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فرح علاء الخولي
قال محمد كمال، مدير المجمع الاستهلاكي فرع عرابي، إن الدولة بذلت الكثير لتوفير السلع واحتياجات المواطنين في تلك الفترة التي يمر بها العالم كله من ازمة انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "الدولة طمنتنا كلنا".

وتابع محمد كمال، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يشيد بدور الاعلام في توعية المواطن بأن السلع متوافرة وانه ليس هناك عجز في اي من احتياجاته خلال 3 اشهر منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الدولة لم تحرص فقط على توفير السلع الغذائية الاساسية وانما حرصت على توفير كل من بشاير والسلع الخاصة برمضان من ياميش وغيره، بالاضافة الى توافر الكحك والبسكويت لاستقبال عيد الفطر.

واشار الى ان اسعار بشاير العيد من كحك وبسكويت تبدأ من 60 جنيها، لافتًا الى انه يتم تنظيم عملية دخول المواطنين الى المجمع من خلال توزيع ارقام متسلسلة للحفاظ على المسافات الآمنة وتقليل الازدحام كاجراء احترازي في ظل تداعيات فيروس كورونا.

واوضح انه شرط دخول المجمع بارتداء الكمامة، وان الحد الاقصى لعدد المواطنين داخل المجمع من 3 الى 4 أشخاص، وان المواعيد الرسمية للمجمع تبدأ من 9 صباحًا الى 5 مساء.

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