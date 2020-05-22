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فن

حمدي الميرغنى تعليقا على مشهد ملحمة البرث: ياليت كلنا المنسي

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:15 ص
امير كرارة
امير كرارة
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محمد بدران
علق الفنان حمدى الميرغنى على حلقة الاختيار الذى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد احمد صابر منسي. 



ونشر حمدى المرغنى صورة للفنان امير كرارة وهو يجسد الشهيد العقيد احمد المنسي من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "شكرًا النجم أمير كرارة شكرًا المخرج المتألق بيتر ميمي شكرًا شركة سينرجي شكرًا لكل واحد ساهم في تخليد ذكري أبطالنا الشهداء ومنتظرين كل سنه عمل أو أكثر مثل الأختيار لأن قصص أبطالنا وشهدائنا كتيير ودي أقل حاجه يقدمها الفن والفنانين تكريمًا لذكري الشهداء ولأهاليهم ولرسخ مفهوم البطولة والوطنية في ذهن كل مصري ووجدانه ❤️❤️🙏 #ياليت_كلنا_المنسي 🙏"

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 


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