حمدي الميرغنى تعليقا على مشهد ملحمة البرث: ياليت كلنا المنسي

View this post on Instagram

شكرًا النجم أمير كرارة شكرًا المخرج المتألق بيتر ميمي شكرًا شركة سينرجي شكرًا لكل واحد ساهم في تخليد ذكري أبطالنا الشهداء ومنتظرين كل سنه عمل أو أكثر مثل الأختيار لأن قصص أبطالنا وشهدائنا كتيير ودي أقل حاجه يقدمها الفن والفنانين تكريمًا لذكري الشهداء ولأهاليهم ولرسخ مفهوم البطولة والوطنية في ذهن كل مصري ووجدانه ❤️❤️🙏 #ياليت_كلنا_المنسي 🙏