استجابة لصدى البلد.. تخصيص دور في مستشفى بني سويف الجامعي لعزل الأطباء المصابين بكورونا

استجابة لما نشره صدى البلد اليوم الإثنين تحت عنوان "نقيب أطباء بني سويف: أطالب بتوفير أماكن بالمستشفى الجامعي للأطباء المصابين بكورونا".





أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، قرارا بتخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعي بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج الأطباء، المصابون بفيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوي الحالات الإكلينيكية المتوسطة التي تحتاج لدخول المستشفى وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية.





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كما أصدر الدكتور منصور قرارا بتخصص الرعاية المركزة الجراحية بالاستقبال لعزل وعلاج مرضى اشتباه فيروس كورونا المستجد تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم رعاية الحالات الحرجة ويقوم قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى، وقيام قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى.





وكلف رئيس جامعة بني سويف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى باتخاذ ووضع كافة الإجراءات وقواعد تنظيم عمل الفرق الطبية والإدارية اللازمة بالتعاون مع مدير عام المستشفى، مكلفًا جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعي.





وأكد أن هذا في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف . وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها ونظرا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد .









كان الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بني سويف، التنفيذيين بالمحافظة بتوفير أماكن للطاقم الطبي بمستشفى الجامعة. ودعا النقيب، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بصفتهم تنفيذيين وأصحاب القرار بالمحافظة بتوفير أماكن للطاقم الطبي لتمكينهم من اداء واجبهم الوطني حال إصابتهم بفيرس كورونا، أسوة بباقي الجامعات المصرية.