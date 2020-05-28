10 ملايين دولار تراجعا في صادرات مصر من السيراميك خلال 3 أشهر



تراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ ما قيمته نحو 64 مليون دولار، مقارنة بنحو 74 مليون دولار خلال نفس الربع من العام الماضي بتراجع 13.5% بقيمة تراجع 10 ملايين دولار.











وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الذي حصلت "صدى البلد" على نسخة منه، إلى استحواذ 9 دول "ليبيا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، الأردن، تركيا، السودان، فرنسا، السعودية" على 72% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 46.107 مليون دولار.

















ولفت إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 22% خلال أول 3 أشهر من العام لتسجل نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.









وصدرت مصر السيراميك والأدوات الصحية إلى 52 دولة منهم 16 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من "يناير-مارس 2019" وتتمثل في "الكونغو زائير، المجر، الكونغو برازفيل، بنين، الجزائر، سنغافورة، بروندي، مدغشقر، السنغال، السويد، بلغاريا، غانا، استراليا، كرواتيا، بولندا، الجابون".









واستحوذت 5 دول على 80.4% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 24.941 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، تأتي على رأسها ليبيا بقيمة 10.744 مليون دولار بتراجع قدره 25%، عن قيمتها خلال نفس الربع من 2019 البالغة 14.381 مليون دولار.









وتراجعت صادرات السيراميك إلى الجمهورية اليمنية خلال أول ثلاثة أشهر من العام لتبلغ 4.782 مليون دولار في مقابل 5.285 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 10%، وللأردن بنسبة 39% لتبلغ 3.987 مليون دولار في مقابل 6.489 مليون دولار.







