مقدم 50 ألفا والأقساط 7 سنين.. تعرف على شروط الحصول على وحدات JANNA المميزة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 26/4/2020، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 4/6/2020، فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.



ويقدم "صدى البلد" شروط الحصول على وحدات جنة الواردة بكراسة الشروط:





يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه بفروع بنك الإسكان والتعمير، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.









وتتاح شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، على الموقع الإليكتروني الخاص بحجز الوحدات عبر بنك الإسكان والتعمير (www.hdb–reservation.com) بدءا من الأحد المقبل.









والوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 100 و150 مترا مربعا، وتبدأ الأسعار من 6 آلاف جنيه للمتر تقريبا، وتتضمن الشروط إمكانية السداد علي أقساط متفاوتة لمدد تصل إلى 7 سنوات، كما تدرس الوزارة إضافة إمكانية والتقسيط بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 10%.