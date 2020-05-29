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مرأة

بإطلالة ناعمة.. ديميت أوزديمير تشارك متابعيها صورة جديدة لها

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:32 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة زجذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.

وارتدت ديميت اوزديمير سويت شيرت باللون الأسود بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

ورفعت ديميت اوزديمير شعرها إلى الأعلى عبر عمله كحكة وترك بعض خصلات شعرها منسدلة على وجهها بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج؛ حيث اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع ماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في إرتداء الاكسسورات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة  بسيطة وناعمة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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