بإطلالة غامضة.. هازال كايا تبرز رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة لها عبر حسابها على انستجرام، حيث خضعت لجلسة تصوير وقد ظهرت بإطلالة غامضة ومميزة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي "توب" باللون الأسود بأكمام طويلة، وعليه بنطال جينز باللون الأزرق القاتم، واختارت عليه حذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز من جمالها.
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وتركت هازال كايا شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بشكل عشوائي و تسريحة الويفي، وهو ما أبرز جمال ملامحها.
وفي وضع المكياج هازال كايا وضع بعض مساحيق التجميل، حيث اختارت ان تبرز من جمال عينيها بالآي لاينر، والآي شادو باللون السموكي باللون البني، ووضع أحمر شفاه بنفس اللون، وهو ما أبرز جمالها ورقتها.
وأختارت هازال كايا بعض اشكال من الاكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء اساور ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..