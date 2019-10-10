بإطلالة ناعمة.. هازال كايا تبهر متابعيها بصورة جديدة في آخر أيام حملها

نشرت النجمة التركية هازال كايا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة في أواخر أيام حملها، وظهرت بإطلالة مميزة، وجميلة للغاية.





وأطلت هازال كايا، بهوت شورت أسود، وجاكت جينز باللون الأزرق الثلجي، وتحته توب باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقتها، وأناقتها الشديدة.





وتركت هازال كايا شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة طبيعية ومميزة، إضافة إلى اختيارها بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث قامت بإبراز جمال عينيها بالآي شادو، مع الآي لاينر، وأحمر شفاه ناعم باللون الروز.





وارتدت هازال كايا إطلالتها بعض الإكسسوارات الرقيقة، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي حول عنقها، وخاتما ناعما على يديها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..