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فن

الله يرحمك ياعمي.. حمادة هلال يطلب الدعاء للراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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منار نور
أعرب الفنان حمادة هلال عن حزنه الشديد بعد وفاة الفنان القدير حسن حسني فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشر الفنان حماده هلال صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : الله يرحمك ياعم حسن حسنى يا حبيبي اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة.

توفي قبل قليل  الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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