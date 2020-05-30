ربنا يرحمك انت وبابا.. إيمى طلعت زكريا تنعى حسن حسنى

نعت إيمي طلعت زكريا الفنان الراحل حسن حسني الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا





وكتب إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الشخصي انستجرام : " ربنا يرحمك انت وبابا " .





وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.