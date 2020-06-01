سعد لمجرد ينشر المشاهد المحذوفة من كليب "سلام"

نشر سعد المجرد عبر حسابه على "إنستجرام " مقطع فيديو ضم عددا من المشاهد التي لم يتم استخدامها في الكليب.
وعلق عليها: "أشارككم لأول مرة لقطات لم يتم استعمالها من كليب (السلام)".
ومن ناحية أخرى، وافقت محكمة النقض في باريس على قبول الطعن المقدم من قبل محام الفنان المغربي سعد لمجرد، في قضيته المتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته إلى غرفة الجنايات في قضية اغتصاب شابة فرنسية، وأصدرت المحكمة حكمها نتيجة رؤيتها لعدم اكتفاء الأدلة حول تهمة الاغتصاب المحاوطة للمتهم سعد لمجرد، حتى تتابعه جنائيًا، وقضت أيضا بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي، لكن بدون إحالة لمجرد إلى غرفة الجنايات، تنفيذا لحكم قاضي التحقيق في باريس في أبريل العام 2019، حيث ألغته المحكمة.
وتعود قضية اتهام سعد لمجرد، إلى شهر أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض عليه داخل إحدى فنادق باريس بتهمة الاغتصاب والعنف، بناءً على شكوى تقدمت بها فرنسية تُدعى لورا بريول، وأطلق سراحه في أبريل 2017.
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أشارككم لاول مرة لقطات لم يتم استعمالها من كليب "السلام” For the first time I’m sharing with you the scenes we didn’t use in SALAM’s music video #salam_saad_lamjarred BTS by : @karim_bennis music remix by : @zenatisamy #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever