سعد لمجرد ينشر المشاهد المحذوفة من كليب "سلام"

وعلق عليها: "أشارككم لأول مرة لقطات لم يتم استعمالها من كليب (السلام)".

ومن ناحية أخرى، وافقت محكمة النقض في باريس على قبول الطعن المقدم من قبل محام الفنان المغربي سعد لمجرد، في قضيته المتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية.





وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته إلى غرفة الجنايات في قضية اغتصاب شابة فرنسية، وأصدرت المحكمة حكمها نتيجة رؤيتها لعدم اكتفاء الأدلة حول تهمة الاغتصاب المحاوطة للمتهم سعد لمجرد، حتى تتابعه جنائيًا، وقضت أيضا بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي، لكن بدون إحالة لمجرد إلى غرفة الجنايات، تنفيذا لحكم قاضي التحقيق في باريس في أبريل العام 2019، حيث ألغته المحكمة.



