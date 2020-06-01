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فن

هيدي كرم تستعين بأغنية "مليونير" في كواليس برنامجها.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لكواليس برنامج "رجل و2 ستات"، الذي تشترك في تقديمه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن.

اختارت هيدي كرم أغنية "مليونير" من مسلسل "بـ100 وش" وصاحبتها لقطات لاستعدادتها وتجهيز إطلالتها قبل دخول الاستوديو.

نيللي كريم قدمت شخصية فتاة نصابة تدعى سكر لديها محل لتصفيف الشعر وتدير عمليات نصب مختلفة، في إطار كوميدي بمساعدة آسر ياسين الذي يشاركها بطولة المسلسل. 

ويشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، دينا ماهر، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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