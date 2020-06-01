هيدي كرم تستعين بأغنية "مليونير" في كواليس برنامجها.. فيديو

نيللي كريم قدمت شخصية فتاة نصابة تدعى سكر لديها محل لتصفيف الشعر وتدير عمليات نصب مختلفة، في إطار كوميدي بمساعدة آسر ياسين الذي يشاركها بطولة المسلسل.





ويشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، دينا ماهر، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.