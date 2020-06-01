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كاملة أبو ذكري تكشف تفاصيل وكواليس نجاح مسلسل 100 وش

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:33 ص
كاملة ابو ذكري
كاملة ابو ذكري
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روت المخرجة كاملة أبو ذكري، تفاصيل نجاح مسلسلها "100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مؤكدا أن هذا العمل شهد جهد كبير من جانب الجميع.


وقالت أبو ذكري، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر  برنامج "القاهرة الان"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس الأحد، إنه :"من ساعة ما خلص رمضان والتصوير وأنا بنام كتير مش بصحى مش قادرة  من التعب والارهاق، متابعة أنه منذ الحلقة الثالثة من عرض المسلسل وتوالت دود الأفعال قائلة.


وأضافت المخرجة، أنه :"مكنتش بفتح الفيسبوك وقتها لكن اسر ونيلي كلموني وقالولي ردود الافعال حلوة إفرحي  قلتهم مش هعرف أفرح غير بعد ماخلص 30 حلقة مشيرة ان فترة التصوير  لم يتسنى لها متبعه ردود الافعال على التواصل الاجتماعي لكنها كانت تتلقاها عبر نيلي واسر وزوجها" مشيرة إلى أن مسلسل "100 وش " مثل انتقاله  كبيرة في مسيرتها الفنية".


وأكدت أن تفكير الانتقال لشكل جديد من الدراما أمرا يراودها منذ فترة طويلة لأنها صنفت في قالب معين، مستدركة :"كنت زهقت وعاوزة أغير جلدي".


أما عن كواليس  تلقيها لفكرة المسلسل، رد قائلة "هاتفني جمال العدل وقلي  عندي فكرة مسلسل جديدة كوميدية بطولة اسر ياسين ونيلي كريم وافقت فورا ً قبل اي شيء لانها كانت فرصة  جيدة خاصة من نجوم وكتاب أحبهم  عمرو الدالي واحمدوائل فوجدتها فرصة حلوة للتغير وخضت التحدي "


وتابعت قائلة " سهل تعيطي الناس وتبكيهم لكن تضحكيهم صعب لان المصريين أصحاب نكته اصلًا وصعب نضحكم ألا بمحتوى يحترمهم ". مشيرة أنها كانت تخشى طول الوقت أثناء تدشين العمل  أن لايكون ذلك مضحكًا أو كوميديًا للجماهير .وكنت مركزة في 100 حاجة ومكنتش بضحك في "اللوكيشن " .


وكشفت عن كواليس اختيارها لطاقم العمل، قائلة : "فيلم نيل خارجي، دفعها للاستعانه بالفنان شريف دسوقي الذي حصل خلاله الفنان على جائزة افضل ممثل وتمنيت وقتها اي فرصة تسمحلي اشتغل مع الفنان ده لانه موهبة كبيرة جدًا  بخلاف كونه  " كوميديان " شعرت وقتها أنه بثقل خالد صالح الذي يستطيع ان يضحك الناس ويبكيهم ".


وحول أداء نيللي، أضافت أنه :"عشان أنا عرفاها كويس اوي  وإشتغلت معاها فمتأكده أنها تقدر تقوم باي دور وبيني وبينها كميا تخلينا نقبل اي تحدي  صحيح بعض الناس خافت أن نيللي ماتقومش بدورها  الكوميدي لانهم خدوا عليها في قالب معين لكنها كانت إسم على مسمى  "سكر" هي سكر فعلًا ومافيش غيرها " سكر"ومن الوهلة الاولى  حسيت  أن الدور بتاعها لانها عندها خبرة ومخزون كبير  جدًا تقدر تعملها بنفس المستوى".


وأوضحت: "إرادة تغيير "القالب" الدرامي الناس كانت بتسالني هتعملي إيه في رمضان كنت أقلهم مسلسل بطولة نيلي  كانوا يقولولي " يالهوي هتعيطونا في رمضان وكنت بطمنهم " كاشفة أنه إنتابهم الخوف بعض الشيء بس برغم كده أنا مؤمنة بيها  جدًا وربنا يخليهالي".

 

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