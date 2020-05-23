AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل ب١٠٠وش الحلقة الأخيرة.. مصطفى درويش يبيع العصابة وينصب عليهم

السبت 23/مايو/2020 - 10:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بقيام العصابة بإتمام عملية النصب والسفر لسويسرا، خوفا من اعتراف نجلاء عليهم.


بالفعل اعترفت نجلاء عليهم واخبرت الشرطة بكل شئ، واعطتهم كل بيانات العصابة، وبالفعل امرت الشرطة بسرعة القبض عليهم.

قامت العصابة بتحويل ال٨٥٠مليون جنيه الي سويسرا وركبوا الطائرة في الميعاد المطلوب.

غدر فتحي الذي يجسده مصطفى درويش واخذ جانب من الاموال بالاتفاق مع الشخص الذي حزل لهم الفلوس الي سويسرا وسافر.

اما العصابة فذهبوا الي سويسرا وقاموا بالعمل في الشحاتة.


مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 8.. محاولة النصب على البنك تفشل بسبب شريف دسوقي

بعد نجاح عملية النصب على البنك.. الحلقة العاشرة من "بـ 100 وش" تتصدر تريند جوجل

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 11 .. العصابة تتفرق بعد نجاح عملية النصب

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 14.. آسر ياسين ونيللي كريم يصرفان أموال عملية النصب

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 16.. الأموال تعود إلى نجلاء.. والعصابة تتقاسمها

مسلسل ب100 وش الحلقة 17.. العصابة يخططون لعملية نصب جديدة

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: فرض بريطانيا حجرا صحيا 14 يومًا للزائرين يدمر السياحة والاقتصاد

28 حالة.. مصر تسجل أكبر معدل وفيات يومية بفيروس كورونا

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

مسلسل البرنس الحلقة الأخيرة .. إعدام فتحى وزواج رضوان

شاهد.. الإيطاليون يعودون للاستمتاع بالشواطئ بعد تجاوز أحزان كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت السابليه للشيف أحمد عادل

بالأصفر الجريء .. نوال الزغبي تشعل السوشيال في ليلة العيد

طريقة تحضير فطائر حرشة للشيف زينب مصطفى.. فيديو