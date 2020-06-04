اعتماد 61 منشأة سياحية للعمل.. محافظ البحر الأحمر: بحث البدء في تشغيل السياحة الداخلية ..فيديو

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن سر انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مؤكدا أن هناك فريق عمل متكاملا بالمحافظة يضم الأجهزة التنفيذية ومجموعة من وزارة الصحة والأطباء.





وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية لقناة "تن"، مساء أمس الأربعاء، أن هذه المجموعة بينها تناغم وحزم ودقة في العمل كبيرة نتج عنها تحقيق أقل معدلات الإصابة بكورونا، موجها الشكر للأطقم الطبية بشكل كامل على جهودهم في مواجهة هذا الفيروس.





وأكمل محافظ البحر الأحمر، أن مستشفيات المحافظة استقبلت 11 ألف مواطن بجانب بحث البدء في تشغيل السياحة الداخلية بمحددات معينة وضعتها الصحة وتم اعتماد 61 منشأة سياحية للعمل خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن عمليات المرور كانت مستمرة من خلال لجان مشكلة لمتابعة عملية تشغيل الفنادق، وتم رصد التزام بشكل كبير على مستوى جميع الأصعدة مما حقق نجاح هذه المعادلة الصعبة.



