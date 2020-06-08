AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

2 مليون و900 ألف دولار.. البرلمان يوافق على منحة الحكومة الكورية لمصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص الاتفاقية على تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/1/2020، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

تهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى "، وذلك لتحقيق الآتى:

-    تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وذلك عن طريق استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت ونظام البحث في البراءات للفحص.

-    تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.

-  تحسين نظام إدارة براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع من خلال إنشاء: بوابة خدمات الكترونية للجمهور، نظام اتصالات ما بين الخدمة الالكترونية والنظام المعتمد الحالى، ونظام بحث النص الكامل لبراءات الاختراع.

- اتاحة برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين إلى  مكتب براءات الاختراع  المصرى وتدريب مسئولي المكتب فى جمهورية كوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم البرلمان توافق على اتفاقية لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع

تعليم البرلمان تناقش جهود الدولة والبحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا

خناقة من أجل مصر بتعليم النواب.. اللجنة تقر اتفاقية تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع... وعبد الغفار يؤكد: كورونا دفعتنا للإسراع في دخول عالم رقمنة الجامعات وتسليم أبحاث الطلاب بعد العيد

3 قرارات جمهورية على أجندة جلسة البرلمان اليوم .. تعرف عليها

البرلمان يبحث استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار

لأخذ الرأى النهائي على مشروعات قوانين ..عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

ترشيحاتنا

رئاسة الجبلاية .. أحمد شوبير يعلن خطته لتطوير الكرة المصرية

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

أقل دولة ليسوتو والأعلى أمريكا| هوبكنز: إصابات كورونا تكسر حاجز الـ7 ملايين

بـ البخاخة..المصل واللقاح: لقاح جديد لعلاج كورونا خلال شهرين

هنا الزاهد: مفيش واحدة هاي شوجر.. واحمد حاتم مازحا: انا مش هقدر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

بـ 4 طرق ..إهمال حماية العين يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا