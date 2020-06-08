2 مليون و900 ألف دولار.. البرلمان يوافق على منحة الحكومة الكورية لمصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص الاتفاقية على تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/1/2020، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.





تهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى "، وذلك لتحقيق الآتى:





- تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وذلك عن طريق استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت ونظام البحث في البراءات للفحص.





- تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.





- تحسين نظام إدارة براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع من خلال إنشاء: بوابة خدمات الكترونية للجمهور، نظام اتصالات ما بين الخدمة الالكترونية والنظام المعتمد الحالى، ونظام بحث النص الكامل لبراءات الاختراع.



