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محافظات

بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:09 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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مروة فاضل
قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي بتكلفة تقديرية 3,5 مليون جنيه، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة. 


يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية.


وتفقد المحافظ أعمال توسعات الجناح الجديد بالمدرسة كما تفقد بعض الفصول الدراسية للمراحل المختلفة ، مشيدًا بالجهود المبذولة من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، وتضم التوسعة الجديدة 13 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية تقدر 3,5 مليون جنيه .


وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مدرسة عبدالواحد القارح للتعليم الأساسى " تبرع " بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه على مساحة 4 أفدنة بإجمالى عدد 33 فصلا، ومن المقرر إنشاء مجمع للمدارس يضم مدرسة رسمية للغات ومدرسة يابانى وأخرى للتعليم الأساسى  لخدمة أبناء مركز ومدينة منوف.


أكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا فى الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة ، مؤكدًا على  ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للإرتقاء بمستوي الخدمات علي مستوي المحافظة حفاظًا علي الصالح العام .
بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي
بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي
بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي
بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي
بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي
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