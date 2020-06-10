جامعة طنطا تتقدم 69 مركزًا في التصنيف العالمي "CWUR"

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا عن تقدم الجامعة في مركز تصنيف جامعات العالم"CWUR".





وذلك في نسخة التصنيف لعام 2020-2021، حيث حققت الجامعة المركز 1496 على مستوى العالم بين 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف متقدمة حوالي 69 مركزًا عن العام السابق ، كما تقدمت إلى المركز العاشر بين الجامعات المصرية.

أقرأ ايضا:د. مجدي سبع : دعم البنية التكنولوجية بجامعة طنطا.. والتوسع في منظومة التعليم عن بعد

وأشار إلى أن تصنيف (CWUR) يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم ، ويقوم على تصنيف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25% ، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضًا، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية .

كما أشار الدكتورعماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا للتصنيف الدولي إلى أن جامعة طنطا قد ظهرت في تصنيف (CWUR) لأول مرة العام الماضي 2019-2020، وذلك نتيجة لجهود الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الاجراءات لتشجيع الباحثين على النشر الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية ذات التأثير العالي .

كما حرصت الجامعة في هذا الصدد على إنشاء وحدة للتصنيفات الدولية إلى جانب وحدة تطوير البحث العلمي بحيث تقوم كل من هذه الوحدات بمتابعة موقع الجامعة في التصنيفات الدولية وتقييم دورها البحثي بهدف قيام الجامهة بالتطوير مستمر الذي يواكب التقدم العالمي في هذه المجالات.