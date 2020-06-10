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رئيس الجالية المصرية تكشف سبب نجاح نيوزيلندا في القضاء على كورونا.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:42 م
دكتورة غادة داوود
دكتورة غادة داوود رئيسة الجالية المصرية بنيوزيلندا
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محمود محسن
أكدت دكتورة غادة داوود رئيسة الجالية المصرية بنيوزيلندا، أن هناك أكثر من عامل أساسي لنجاح نيوزيلندا قي القضاء على فيروس كورونا أهمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وأضافت داوود خلال مداخلة لبرنامج الحياه اليوم غبر فضائية الحياه أن الحكومة إتخذت إجراءات يشكل مبكر وذلك بعد الوصول ل ١٠٠ حالة.

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وتابعت رئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا انه كان هناك حظر شامل وممنوع الخروج إلا للعلاج والدواء والطعام و كان بأعداد محددة.

وأشارت دكتورة غادة داوود إلى أنه كان هناك محلات غذائية هى من يصرح لها بالعمل فقط وكان المواطنون يحصلون غلى المواد الغذائية منها.

وقالت رئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا أن الشعب كان يلتزم بشكل كامل بقرارات الحكومة مؤكدة أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية كانت تظهر يوميا وكان هناك تحاليل تجرى يوميا للمواطنين وهو ما ساهم في القضاء على كورونا.
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