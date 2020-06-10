ترامب يتراجع.. البيت الأبيض يعلن العمل على مقترحات لـ إصلاح الشرطة

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه جار العمل على تعديلات نهائية لمجموعة من المقترحات لـ"إصلاح الشرطة" بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.









وبحسب "سي إن إن"، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني إن البيت الأبيض يستكمل تعديلات نهائية على مجموعة مقترحات "إصلاح الشرطة" وقد يكشف النقاب عنها في الأيام المقبلة.









وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمضى الأيام العشرة الماضية يعمل "بهدوء وجدية" على الاقتراحات لمعالجة قضايا الشرطة، التي أثارها المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد.









وقالت إن المقترحات قد لا تكون جاهزة للكشف عنها بحلول يوم الخميس، عندما يشارك ترامب في مائدة مستديرة في دالاس، لكنها تقترب من الاكتمال.









ويدرس ترامب أيضًا أحكام إصلاح إنفاذ القانون المدرجة في التشريع الذي صاغه السناتور عن الحزب الجمهوري تيم سكوت، لكنه لم يحدد أيًا منها سيؤيده.









وكان ترامب قد أعلن مرارا رفضه أفكار إصلاح الشرطة أو المساس بتمويلها، متهما الديمقراطيين بأنهم يريدون الفوضى في البلاد.