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محلل سياسي ليبي: أردوغان عثماني بغيض مصاب بجنون العظمة ولا جيران لنا إلا مصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:21 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
أكد رضوان الفيتورى المحلل السياسي الليبي، عدم وجود حل سياسي مع حكومة الوفاق الليبية وداعميها الأتراك، قائلا: "لا يوجد حل سياسي مع غزاة ومرتزقة وقتلة ومبادرة مصر تضمن حلولا ولكن هؤلاء المرتزقة لا يفهمون إلا لغة القوة والرئيس التركي رجب أردوغان مستمر إلى النهاية في مسعاه الاحتلالي".

ووصف رضوان الفيتورى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب أردوغان قائلا: "هذا عثماني بغيض أخذته العزة بالإثم وأصيب بفيروس جنون العظمة ويحاول أن يلبس بدلة أكبر من مقاسه بدرجات ودرجات".

وعن الوضع على حدود ليبيا، قال: "المسيطر على أرض الواقع في تونس الغنوشي وحزبه الشيطاني ومعظم الطائرات تخرج من الجنوب التونسي وهذا الحزب الشيطاني يؤسس منذ سنواته وعنده أذرع عسكرية لا معدودة ولكن لا يوجد لها تأييد شعبي".

كما أعرب عن تعجبه من موقف الجزائر "التعليقات الرسمية شيء والتصرفات على أرض الواقع مختلفة تماما وموقفها أقرب ما يكون إلى الرمادي"، مختتما: "لا جيران لنا سوى الشقيقة مصر".
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