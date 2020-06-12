5 أشياء تنفجر في السيارة احذرها



1- من أكثر الأشياء خطورة هي مزيلات العرق أو العبوات المضغوطة والتي تحمل في داخلها هواء مضغوط ويمكن أن يتعرض للانفجار في حالة التعرض لحرارة الشمس .

2-واقي الشمس والكريمات لايتم تركها في السيارة لاستخدامها أثناء الخروج في الصباح ولكن تركها في السيارة يعرضها للتلف وكذلك الانفجار .



3-احذر من ترك الزجاجات البلاستيكية الخاصة بالمياه لأنها مع التعرض المباشر والمستمر يؤدي إلى تفاعلات ضارة ويجعل هذه المياه مضرة خاصة للأطفال.



4-الولاعة يصفها البعض بالقنبلة الموقوتة داخل السيارات وذلك لاحتوائها على غاز مضغوط وقد تنفجر بسبب درجات الحرارة العالية واشعة الشمس المباشرة .

5- احذر من ترك الهواتف وأجهز اللاب توب في حالة تعرضها للشمس لفترات طويلة يؤدي إلى انفجارها مباشرة في السيارة .



حذر الكثير من الخبراء في مجال السيارات من ترك بعض الأشياء والمواد التي نغفل عنها دائما ولكنها في الواقع أمر خطير وقد تنفجر وتعرض حياتك للخطر وفي هذا التقرير نرصد أكثر الأشياء التي يجب الابتعاد عن تركها فى السيارة .