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سيارات

أشياء تجعل تكييف السيارة تلاجة في الصيف

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:39 م
تكييف السيارة
تكييف السيارة
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اشرف عطية
يعتبر تكييف السيارة هو الملاذ الوحيد في درجات الحرارة المرتفعة فيلجاء لة الكثيرون للتخفيف من شدة الحرارة في السيارة خصوصا في هذة الفترة التي تشهدها البلاد و في بعض الاحيان لا يقوم التكييف بأنتاج البرودة الكافية و يجهل الكثيرون ما هي الطرق التي تجعل التكييف يعمل بشكل فعال و هذا ما سنتطرق اليه في هذا الموضوع كالتالي:

1- تغيير فلتر التكييف لانة عند تراكم الاتربة عليه يتسبب في ضعف تدفق الهواء ما يقلل من قدرة المكيف على التبريد ويزيد من الشعور بعدم الرضا عن درجة الحرارة داخل السيارة .

2-استخدم خاصية تدوير الهواء داخل صالون السيارة، وهذه الخاصية تمنع سحب الهواء من خارج السيارة، وبذلك يتم تدوير الهواء داخل السيارة، ما يعني أن عملية التبريد ستكون أسرع؛ نظرًا لأن الهواء الموجود بالخارج أسخن بكثير من الهواء الموجود داخل السيارة والذي يتم تدويره وتبريده أكثر من مرة و تحافظ علي التكييف و الفتر من العوامل الخارجية و الاتربة .

3-إ شحن الفريون هو امر يجب إجراءة بشكل دوري لان غاز الفريون هو المسئول عن عملية التبريد وأي نقص في ضغط الفريون يتسبب في انخفاض قدرة المكيف على التبريد.


4- تنظيف الريدياتير هو العنصر المسؤول عن تبريد محرك السيارة بواسطة تصميمه الهندسي والمياه التي تتحرك بداخله وتقوم بالدوران حول المحرك، ولكن الريدياتير في نفس الوقت هو الجسم الذي تلتصق عليه “السربنتينة” الخاصة بالمكيف والتي يمر بداخلها غاز الفريون المسؤول عن عملية تبريد صالون السيارة من الداخل بالكامل و يجب تنظيف ريدياتير السيارة من الخارج يكون ضروريًا بواسطة المياه والهواء المضغوط، لأنه بالتبعية يتم تنظيف السربنتينة وإزالة أي أتربة أو عوالق ملتصقة بها، ما يساعدها على العمل بكفاءه عالية و الوصول للبرودة المناسبة .

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