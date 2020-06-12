إنشاء أول خزان مياه بنظام الـ Gls بالغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه

تشييد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أول خزان مياه ضخمة من مادة ال gls بمدينة الغردقة، ضمن إحلال وتجديد محطة مياه الدهار، بهدف الغاء نظام المناوبات ووصول المياه بشكل مباشر للمواطنين بمناطق الدهار.





من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر ، أن عملية إحلال وتجديد محطة مياه الدهار، تكلفتها 125 مليون جنيه النصيب الأكبر فيها لخران التكديس الرئيسي، حيث أن أعمال الإحلال والتجديد شاملة محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 آلاف م3 بالإضافة إلي إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حفر الباطن المتهالكة وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار.





وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر،أن عملية الإحلال والتجديد تتم من خلال استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالي، كذلك استهداف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة للقضاء على نظام المناوبات.





من جانبه قال المهندس مصطفي أبو الحمد، مدير مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الدهار، أن بجانب خزان التكديس الضخم تتكون المحطة من مبني المحولات، ومبني الطلمبات ورافع كبير، ومبني للمولد ومبنى إداري ومبنى مخازن للورش كذلك تدعيم الشبكة الخارجية للمياه .





وقال مدير المشروعات، أن الوقت الزمني المقرر فيه الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمحطة مياه الدهار سنة، حيث من المقرر الانتهاء في أول العام المقبل، من جميع الأعمال، مؤكدا أن خزان التكديس بنظام ال gls الذي يتم إنشاؤه من خلال شركة متخصصة في تلك المادة.





وأوضح مقاول المشروع أن العمل يتم في المشروع علي قدم وساق، وبجدية كبيرة، وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات للرئيس عبد الفتاح السيسي بإتباع جميع الإجراءات داخل المشروعات القومية .





فيما كشف المهندس محمود سلام مسئول شركة تركيب خزان التكديس الضخم بمحطة الدهار، أن مادة ال gls التي يتم صنع الخزان منها يتم استيرادها من الخارج، والخزان يبلغ قطره 30متر، وسعته التخزينية 10 آلاف متر، وكذلك ارتفاعه حوالي 9 متر تتم طريقة تركيب من الأعلي للأسفل.



